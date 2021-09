Hà Nội: Xử lý 3 người mang súng hơi đi bắn chim giữa mùa dịch

Chiều 2.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND H.Thạch Thất (Hà Nội), cho biết đã giao Công an H.Thạch Thất xử phạt 3 người đàn ông ra đường không có lý do chính đáng, mang súng hơi đi bắn chim giữa mùa dịch.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 45 ngày 1.9, Công an H.Thạch Thất tuần tra tại tỉnh lộ 419, đoạn thuộc địa phận thôn Mục Uyên 2 (xã Tân Xã, H.Thạch Thất) thì phát hiện Nguyễn Duy T. (31 tuổi), Nguyễn Tất H. (46 tuổi) và Hoàng Văn T. (46 tuổi), cùng trú tại xã Tân Xã di chuyển trên một xe máy, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, cả 3 người không có giấy đi đường, không trình bày được lý do ra đường, khai nhận đi ra ngoài để bắn chim.

Kiểm tra cốp xe, Công an H.Thạch Thất phát hiện 1 khẩu súng hơi, 51 viên đạn chì hình nấm. Công an H.Thạch Thất đã lập biên bản và đưa 3 người cùng tang vật về trụ sở Công an xã Tân Xã làm việc.

Công an H.Thạch Thất đang kiểm tra nhóm người này có giấy phép sử dụng súng hơi hay không để hoàn thiện hồ sơ, xử lý lỗi ra đường không có lý do chính đáng và sử dụng vũ khí trái phép.

Hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bị xử lý trong 24 giờ

Hà Nội đã triển khai 12 tổ cơ động tăng cường kiểm tra người dân đi lại sáng 2.9 Ảnh Trần Cường Theo thông tin từ Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an TP.Hà Nội, tính từ 11 giờ ngày 1.9 đến 11 giờ ngày 2.9, lực lượng chức năng toàn thành phố đã lập biên bản xử lý 1.542 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra ngoài khi không cần thiết, tập trung đông người,…

Tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào TP.Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm soát 11.738 lượt phương tiện, với 14.448 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.334 lượt phương tiện quay đầu, trong đó 1.505 lượt không vào thành phố và 829 lượt không ra ngoài thành phố.

12 tổ cơ động đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã kiểm soát 18.163 lượt người, phát hiện và xử lý 151 trường hợp vi phạm.