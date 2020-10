Hà Tĩnh: Bắt 4 'ông chủ' công ty cầm cố tài sản đánh 'con nợ' nhập viện

Ngày 3.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm khống chế, đánh 1 nam thanh niên là " con nợ " của nhóm này đến bị thương, phải nhập viện điều trị.

4 nghi phạm bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích, gồm: Phan Văn Giang (31 tuổi), Nguyễn Phi Hùng (32 tuổi), Phan Huỳnh Đức (27 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi), đều trú tại H.Hương Khê, Hà Tĩnh.

Theo tài liệu điều tra của Công an H.Hương Khê, nhiều năm nay, Giang cùng 3 nghi phạm trên mở Công ty THHH An Phát MT (đóng tại TT.Hương Khê, H.Hương Khê) để hoạt động cho vay tiền và cầm cố tài sản.

Năm 2018, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên anh Lê Hữu Việt (28 tuổi, trú tại TT.Hương Khê) đã đến Công ty THHH An Phát MT vay 15 triệu đồng và phải trả tiền lãi hàng tháng. Thời gian gần đây, do anh Việt liên tục chậm nộp tiền lãi nên xảy ra mâu thuẫn với chủ nợ.