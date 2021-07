Hà Tĩnh: Khởi tố 2 người đàn ông hành hung phóng viên dã man trong đêm khuya

Ngày 10.7, thông tin từ Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 người đàn ông hành hung phóng viên là Nguyễn Văn An (36 tuổi) và Đào Nhật Vũ (28 tuổi, cùng ngụ tại thôn Long Sơn, xã An Dũng, H.Đức Thọ), để điều tra về tội cố ý gây thương tích