Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giám đốc mua thiết bị 2 tỉ bán cho bệnh viện 12 tỉ

Ngày 18.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Mai Thị Hoa, Giám đốc Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, để điều tra về tội trốn thuế Như Thanh Niên đã đưa tin, đầu tháng 9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định trưng cầu giám định gửi Cục thuế Hà Tĩnh, nhằm xác định hành vi trốn thuế của Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh trong quá trình mua, bán gói thiết bị máy giặt, máy sấy bán cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 8 - tháng 12.2018, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh do bà Mai Thị Hoa làm giám đốc đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty CP The One Việt Nam (trụ sở tại TP.Hà Nội) với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng (1 bộ máy giặt, máy sấy có giá hơn 523 triệu đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) nhưng không lấy hóa đơn giá trị gia tăng.

Để nâng khống giá trị và hợp thức đầu vào , Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh (địa chỉ tại TP.Hà Nội) mua 4 bộ máy giặt, máy sấy trên với giá trị 10 tỉ đồng (đã tính thuế giá trị gia tăng).

Sau đó, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp này cho 4 bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh với giá 12 tỉ đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng), gồm: Bệnh viện đa khoa H.Đức Thọ, Bệnh viện đa khoa H.Hương Sơn, Bệnh viện đa khoa H.Thạch Hà và Bệnh viện đa khoa H.Can Lộc.

Đến tháng 7 vừa qua, khi Phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát giác và tiến hành điều tra thì bà Hoa đã liên hệ với Công ty CP The One Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ mua gói thiết bị nói trên nhưng bị công ty này từ chối.

Làm việc với cơ quan điều tra, Công ty CP The One Việt Nam xác nhận chưa từng mua bán gì với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh. Cả 4 bộ thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp trên đều được nhân viên Công ty CP The One Việt Nam trực tiếp vận chuyển và lắp đặt tại 4 bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh theo hợp đồng mua bán với Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.