Hà Tĩnh lật xe tải chở củi, 2 người tử vong

Chiều nay, 28.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Thế Mỹ, Trưởng Công an xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, công an xã đang phối hợp với Công an huyện Hương Sơn điều tra nguyên nhân vụ lật xe tải chở cụi xuống khe suối khiến 2 người đi trên chiếc xe này tử vong.