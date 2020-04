Hà Tĩnh phát hiện 2 người lợi dụng dịch Covid-19 truyền bá Pháp luân công trái phép

Ngày 1.4, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Phòng An ninh đối nội (PA02) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tuyên truyền Pháp luân công trái phép đối với ông Phạm Xuân Quốc (54 tuổi) và bà Phạm Thị Huê (62 tuổi, cùng trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh).

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 50 ngày 30.3, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA02 ra hiệu yêu cầu dừng xe ô tô mang biển số 38A - 200.06 do ông Quốc điều khiển, để kiểm tra.

Kiểm tra trên chiếc xe này, lực lượng chức năng phát hiện 600 khẩu trang y tế và 596 tài liệu liên quan đến Pháp luân công. Tại cơ quan điều tra, ông Quốc khai lấy số khẩu trang và tài liệu trên từ bà Huê.

Số khẩu trang và tài liệu Pháp luân công bị thu giữ Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp

Từ lời khai của ông Quốc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nhà bà Huê, phát hiện và thu giữ thêm 5.000 khẩu trang y tế và 350 tờ rơi, tài liệu liên quan đến Pháp luân công.

Bà Huê khai toàn bộ tang vật mà công an thu giữ được một số đối tượng theo Pháp luân công ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho bà, khi chưa kịp tán phát thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Một cán bộ điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh cho hay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng như tình trạng khan hiếm khẩu trang, các đối tượng theo Pháp luân công sử dụng cách thức phát khẩu trang để dễ dàng tiếp cận, tuyên truyền Pháp luân công trái phép đến người dân. Rất may là hành vi này đã được lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.