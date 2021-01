Hà Tĩnh: Phát hiện con hổ nặng 250 kg tại nhà dân

Ngày 20.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh này và Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra, phát hiện cá thể hổ nặng 250 kg trong nhà một hộ dân nhưng chủ nhà đi vắng.