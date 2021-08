Hà Tĩnh: Trộm điện thoại, quay cảnh thiếu nữ tắm, dọa đăng clip để tống tiền

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Vũ Quang, sáng 31.7, em Đ.N.T.C (16 tuổi, ngụ tại TT.Vũ Quang, H.Vũ Quang) đến nhà cô ruột ở xã Quang Thọ chơi thì bị Kiên (ở cạnh nhà cô ruột của C.,) trộm mất chiếc điện thoại.

Sáng 11.8, Kiên dùng clip nhạy cảm đã quay trộm được gửi vào tài khoản Facebook của C. và yêu cầu thiếu nữ này đưa 30 triệu đồng để xóa. Kiên dọa nếu C. không đưa tiền thì sẽ đăng clip nhạy cảm lên mạng xã hội . Đến chiều cùng ngày, C. hẹn gặp Kiên, đưa cho nghi phạm này 3 triệu đồng để yêu cầu xóa clip. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì Kiên điều khiển xe máy bỏ đi.

C. đã tố cáo hành vi phạm tội của Kiên tới Công an H.Vũ Quang. Ngay sau đó, Kiên bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Kiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án tống tiền nói trên đang được Công an H.Vũ Quang tiếp tục điều tra, xử lý.