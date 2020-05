Hai anh em lập khống hồ sơ, rút 22 tỉ đồng của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 22.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Quang Đức (50 tuổi, ngụ tại xã Vân Sơn, H.Triệu Sơn), nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa). Em gái Đức là Lê Thị Lan (36 tuổi, ngụ cùng xã Vân Sơn), nguyên là Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn cũng bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

2 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Cơ quan chức năng thực hiện các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lê Quang Đức Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2011 - 2017, Lê Quang Đức (khi đó là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn), đã cùng Lê Thị Lan (khi đó là Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn) lập khống 111 bộ hồ sơ vay vốn, để rút tiền từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Tổng số tiền bị hai anh em Đức và Lan lập hồ sơ khống để rút là hơn 22 tỉ đồng . Số tiền này sau khi rút, được hai anh em Đức, Lan chia nhau.

Cũng theo cơ quan công an, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động được cấp phép là địa bàn các xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (H.Triệu Sơn), và xã Xuân Du (H.Như Thanh, Thanh Hóa).

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.