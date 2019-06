Hai anh em mắc kẹt hơn 4 giờ trên trụ điện 500KV

Sự việc hi hữu trên xảy ra vào đêm 3.6 tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Theo đó, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, do buồn chuyện gia đình, anh Trần Văn V. (40 tuổi, ngụ tại xóm 7, xã Quỳnh Hoa) bất ngờ ra khỏi nhà rồi tìm đến cây cột điện 500KV chạy ngang qua xã, trèo lên cao.

Phát hiện anh trai trèo lên cột điện, anh Trần Văn S. đã trèo lên để vận động anh trai xuống. Tuy nhiên do leo quá cao và sợ hãi nên cả hai đã bị mắc kẹt trên cột điện cao hàng chục mét trong tình trạng chỉ mặc quần đùi, không mặc áo. Quá sợ hãi, cả hai anh em liên tục gào thét, kêu cứu.

ẢNH X.BẢY Sau hơn 4 giờ mắc kẹt, 2 anh em ruột đã tự xuống đất

Phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã tìm phương án giải cứu hai anh em anh V. nhưng không thành, nên đã gọi điện báo với công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Tuy nhiên, do trời mưa và không thể cắt điện của đường dây 500KV, nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được hai người này.

Trước tình hình trên, lực lượng cứu hộ đã dùng loa tay động viên hai anh em anh V. bình tĩnh, đồng thời hướng dẫn hai người tìm cách trèo xuống . Đến 1 giờ 20 phút ngày 4.6, hai người này mới xuống đất an toàn.