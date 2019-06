Hai cha con bị đuối nước khi cào hến trên sông

Sáng 9.6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng.

Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết đang điều tra, truy bắt nghi can chém đứt lìa cánh tay một bảo vệ của chung cư Becamex.