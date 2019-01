Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị phạt 30 và 36 tháng tù

Vũ "nhôm" lãnh 15 năm tù

Vũ “nhôm” cảm thấy nhục nhã khi đứng trước tòa

Trong sáng 30.1, trước khi HĐXX nghị án, nói lời sau cùng đầu tiên, Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) tỏ ra khá mâu thuẫn khi ban đầu cho rằng mình không sai, nhưng sau 2 ngày xét xử, nhận thức bản thân có lỗi rồi lại bày tỏ “không đồng ý với bản cáo trạng”. Bị cáo này xin HĐXX xem xét cân nhắc về việc bị cáo Nguyễn Hữu Bách, cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục 5, Bộ Công an và Phan Hữu Tuấn, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an về vai trò đồng phạm; đồng thời, xem xét về việc 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân không có tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vũ “nhôm” xin lỗi gia đình, các bị cáo Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân và Nguyễn Hữu Bách. “Bị cáo không muốn có ngày hôm nay. Phải ra tòa, bị xét xử thế này, bị cáo cảm thấy nhục nhã”, Phan Văn Anh Vũ nói.

Nói lời cuối trước tòa, bị cáo Bùi Văn Thành xin HĐXX xem xét đánh giá nguyên nhân, bối cảnh, nhân thân, đóng góp, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình bản thân... để cho hưởng mức án công tâm, đúng với chính sách khoan hồng của nhà nước; đồng thời xin giảm án cho các bị cáo trong vụ án. “Cuộc đời tôi sau 42 năm công tác, đến nay đứng trước tòa, tự nhận thức được hành vi của mình, thành tâm thấy thiếu sót của bản thân đến mức phải xử lý hình sự. Tôi có nguyện vọng mong được HĐXX xem xét: Tôi đã nhận thức được hành vi của mình, nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lương tâm tôi luôn day dứt vì vụ án để lại hậu quả xấu cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín ngành công an. Tôi thành thật xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an và nhân dân. Lương tâm lúc nào cũng cắn rứt vì làm mất danh dự bản thân, ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ chiến sĩ và nhân dân về ngành công an. Đối diện với mức hình phạt đứng trước tòa là rất nghiêm khắc với tôi”, bị cáo Thành nói.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân trình bày trước tòa khi nói lời sau cùng là mong muốn HĐXX xem xét việc bản thân lãnh đạo cả bộ máy lớn, luôn tập trung toàn tâm vào việc bảo vệ đất nước nên không bao quát hết được, để xảy ra sai phạm đến mức bị xử lý hình sự. “Tội đến đâu, tôi nhận đến đấy, không đổ cho bất cứ ai... Mong HĐXX khi nghị án xem xét toàn diện, khách quan để tôi được hưởng khoan hồng”, bị cáo Tân nói.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách trình bày, đây là lần thứ 2 phải ra tòa xét xử, cảm thấy rất đau xót, phải trả giá quá nhiều. “Bị cáo chưa bao giờ nghĩ phải đứng trước tòa như thế này. Chỉ cúi đầu trước HĐXX xin cho hưởng chính sách khoan hồng, xem xét giảm nhẹ, còn cơ hội về với xã hội, gia đình”, bị cáo Bách vừa khóc vừa trình bày. Bị cáo Phan Hữu Tuấn mong HĐXX xem xét phán quyết đúng người đúng tội, cho hưởng khoan hồng.

Không giữ phẩm chất, đạo đức

HĐXX xác định, các bị cáo trong vụ án hầu hết đều có chức vụ cao, quan trọng trong ngành công an nhưng đã không giữ được phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, truyền thống tốt đẹp của ngành, lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao giúp sức tích cực cho Vũ "nhôm" hoặc thiếu trách nhiệm để Vũ lợi dụng tổ chức bình phong thâu tóm nhà đất công sản đắc địa ở Đà Nẵng, TP.HCM, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc trong dư luận, mất lòng tin của nhân dân, cần phải xem xét xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật.

Đối với các bị cáo Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, bản án của HĐXX tuyên nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo này là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, việc truy tố là đúng. HĐXX nhận định, bị cáo Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều cống hiến nên có đủ cơ sở áp dụng dưới mức khởi điểm của khung hình phạt. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Việt Tân 36 tháng tù (trước đó VKS đề nghị 36 - 42 tháng tù), bị cáo Bùi Văn Thành 30 tháng tù (trước đó VKS đề nghị 30 - 36 tháng tù).

Đối với 3 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, HĐXX nhận định: Vũ "nhôm" giữ vai trò chính, người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực nhất. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất. Hai bị cáo Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn giữ vai trò đồng phạm giúp sức, không được hưởng lợi và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được áp dụng dưới mức khởi điểm của khung hình phạt. HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ "nhôm" 15 năm tù (trước đó bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù). Bị cáo Nguyễn Hữu Bách bị tuyên 5 năm tù, tổng hợp hình phạt của cả vụ án làm lộ bí mật nhà nước từng bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 6 năm tù trước đó là 11 năm tù. Bị cáo Phan Hữu Tuấn lĩnh mức án 5 năm tù, tổng hợp với mức án đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên trong vụ án làm lộ bí mật nhà nước 7 năm tù giam trước đó là 12 năm tù giam.

HĐXX cũng tuyên tịch thu 7 bất động sản được nêu trong cáo trạng của vụ án để đảm bảo thi hành án.