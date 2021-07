Hải Dương: Một người đàn ông mất tích bí ẩn hơn 7 tháng

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều thông tin về việc ông D.C.C (ở H.Gia Lộc, Hải Dương) gặp nạn khi đi đòi nợ với nhiều tình tiết phức tạp, rùng rợn.

Theo xác minh của Thanh Niên, ông D.C.C (47 tuổi, trú tại phố Cuối, TT.Gia Lộc, H.Gia Lộc, Hải Dương) được gia đình trình báo mất tích từ ngày 28.11.2020.

Theo người nhà, ông C. cao khoảng 1,63 m, dáng người đậm, da trắng, mắt tròn, có ria mép. Khi đi khỏi nhà, ông C. mặc áo phông màu đen, quần dài màu đen và lái chiếc xe ô tô Mazda CX5 màu đen.

Bà X. (49 tuổi), chị gái ông C., cho biết gia đình đã tìm kiếm và liên lạc nhiều người nhưng không ai biết tung tích của ông C. Cũng theo bà X., tháng 6 vừa qua, xe ô tô của ông C. được tìm thấy ở Hà Nội.

Được biết, ông C. có vợ và 4 người con. Hiện vợ ông C. và 2 con gái sinh sống ở New Zealand.