Hai mẹ con bị đánh tại công an phường muốn làm rõ người 'chống lưng' Đường 'Nhuệ'

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Đinh Thị Lý không giấu được niềm vui khi biết tin tối 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ số 366 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm , thành phố Thái Bình.

“Công sức và cả danh dự của mẹ con tôi suốt 5 năm qua đã phần nào có được kết quả. Tôi rất cảm ơn Đảng, Chính phủ, Công an tỉnh Thái Bình, các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan báo chí đã vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc”, bà Lý chia sẻ.

Bà Lý cũng cho rằng, vụ việc tại trụ sở Công an phường Trần Lãm vào ngày 18.11.2014 chỉ là một trong nhiều hành vi coi thường pháp luật mà Đường “Nhuệ” cùng đàn em đã gây ra trong nhiều năm ở Thái Bình. “Đặc biệt, tôi và người dân Thái Bình rất hy vọng cơ quan công an sẽ làm rõ ai đã chống lưng cho Đường "Nhuệ " lộng hành, coi thường pháp luật suốt 10 năm qua”.

Mẹ con bà Lý, nạn nhân bị Đường "Nhuệ" đánh ngay tại trụ sở công an phường

Đáng chú ý, bà Lý đã có đơn tố cáo đích danh trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình.

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 18.11.2014, bà Lý và con trai Mai Thế Duy đến Công an phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) trình báo việc bị băng nhóm Đường “Nhuệ” đe dọa, gây mất an ninh trật tự trước đó. Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân của công an phường, Đường “Nhuệ” và đàn em đã bất ngờ xuất hiện, đóng chặt cửa phòng rồi hành hung, khiến anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải nhập Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư, Hà Nội phẫu thuật, giám định thương tích 15%.

Ngày 5.1.2015, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Nhưng 7 tháng sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Ông Cao Giang Nam chính là người ký quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Trong đơn tố cáo, bà Lý cho rằng, ông Cao Nam Giang, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, đã không làm tròn trách nhiệm của người lãnh đạo, bỏ lọt tội phạm, làm mất lòng tin của người dân.