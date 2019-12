Hai mẹ con mở quán cà phê để… bán ma túy

Sáng 24.12, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND H.Cần Đước (Long An) cho biết đã trao giấy khen kèm tiền thưởng cho 1 tập thể, 6 cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát ma túy Công an huyện, vì có thành tích phá thành công chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy

Qua thời gian dài điều tra, công an phát hiện quán cà phê An Khang (ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, H.Cần Đước) do Nguyễn Thị Ngon (46 tuổi) làm chủ cùng Võ Bá An (21 tuổi, con ruột bà Ngon) và Nguyễn Minh Tâm (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) có dấu hiệu sử dụng quán cà phê “trá hình” phục vụ cho việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy . Các con nghiện là dân địa phương và một số xã lân cận