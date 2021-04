Hai người phụ nữ tử vong bất thường dưới kênh đào

Trưa 30.4, thông tin từ UBND xã Lăng Thành, H.Yên Thành (Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể chị T. T. H (ngụ TP.Vinh, Nghệ An) dưới kênh đào Vếch Bắc, đoạn chảy qua xã Lăng Thành, sau 3 ngày bị mất tích. Cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.