Hai nữ sinh cấp 2 bỏ nhà đi hơn 7 ngày để... tìm việc làm

Công an cũng nhận định vụ việc nêu trên không có dấu hiệu hình sự mà do 2 em có chủ động bỏ đi từ trước đó

Tuy nhiên, xác minh qua hệ thống camera an ninh địa phương , Công an huyện đã mời một số người có liên quan đến để xác minh vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình 2 em học sinh nói trên, lực lượng Công an H.Bù Đăng đã tiếp cận được vị trí của Phụng và Liên khi 2 em điện thoại về cho gia đình.

Khoảng 1 giờ ngày 2.5, công an đã xuống khu vực TX.Dĩ An (Bình Dương), nơi 2 em đang thuê trọ, để tìm thì 2 em đã rời khỏi phòng trọ. Sau khi chia thành nhiều nhóm tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện Liên và Phụng đi cùng 2 - 3 người bạn khác nữa nên đưa 2 em về nhà ngay trong đêm.

“Do ở gia đình có một số việc buồn chán, cộng thêm không muốn đi học nữa nên em rủ bạn Liên bắt xe đi lên Bình Dương tìm việc làm và đã xin được tại một quán nước ở TX.Dĩ An. Riêng Liên cỏn nhỏ nên không được nhận vào làm. Sau đó thấy bạn bè nhắn tin là bọn em được... lên báo và người nhà đang đi tìm nên em đã gọi điện về nhà”, nữ sinh Phụng cho biết.