Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn mở cửa tiếp khách nước ngoài

Lúc 22 giờ 20 ngày 9.5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an P.Đằng Giang và Công an Q.Ngô Quyền kiểm tra quán karaoke Hera (số 225 đường Văn Cao, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền), phát hiện quán này vẫn hoạt động, đón khách.

Quán karaoke Hera gồm 5 phòng hát. Cơ quan chức năng phát hiện tại phòng Hera ở tầng 2 có 4 người Hàn Quốc cùng 1 nữ nhân viên đang hát và sử dụng bóng cười. Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke Hera chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Theo các nhân viên ở quán, họ được chủ quán gọi đến vào lúc 22 giờ để chờ khách.

Qua làm việc, đại diện quán thừa nhận có nhận được thông báo và ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke để chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo chống dịch của UBND TP.Hải Phòng, từ UBND P.Đằng Giang. Tuy nhiên, quán karaoke này vẫn cố tình hoạt đông chui để đón khách Hàn Quốc. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản để UBND Q.Ngô Quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang phải căng mình truy vết những người từng tiếp xúc với 2 nữ nhân viên quán karaoke New KTV (P.Đằng Lâm, Q.Hải An) nhiễm Covid-19 và những người đến quán karaoke Olala (Q.Kiến An) do có bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến.

Do lượng khách đến quán karaoke New KTV rất đông, thuộc nhiều thành phần nên việc truy vết các F gặp nhiều khó khăn. UBND P.Đằng Lâm đã có văn bản đề nghị Công an Q.Hải An báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP.Hải Phòng trích xuất camera tại quán New KTV để tìm người đến quán hoặc tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19.