Hải Phòng: Chồng chết trong nhà, vợ tử vong dưới mương nước

Sáng nay, 27.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Huy Trơn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong bất thường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bắc Hưng và Công an huyện Tiên Lãng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định, tại hiện trường nơi ông Tuân tử vong có một con dao bầu; thi thể ông Tuân có một vết thương rất sâu ở cổ