Hải Phòng khởi tố lái xe Lexus gây tai nạn khiến nữ công an phường tử vong

Ngày 30.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (22 tuổi, trú quán số 67, khu An Lạc 2, P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 0 giờ ngày 19.8, Phạm Quang Linh lái xe ô tô nhãn hiệu Lexus, biển số 15A - 356.69 và gây tai nạn nghiêm trọng trên phố Tam Bạc (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Cụ thể, chiếc xe sang Lexus do Linh điều khiển với tốc độ cao trên phố Tam Bạc (theo hướng từ Chợ Sắt về cầu Lạc Long) đã đâm vào chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, cán bộ công an P.Minh Khai) đang đi bộ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, xe Lexus do tài xế Linh điều khiển còn đâm vào 3 ô tô khác và 2 trụ điện trên đường rồi mới dừng lại. Cả 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Lái xe Phạm Quang Linh không bị thương nhưng một nam thanh niên ngồi trên xe của Linh bị thương nặng.

Công an Q.Hồng Bàng đã xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn đối với lái xe Phạm Quang Linh. Kết quả, Linh có nồng độ cồn 0,593 mg/lít khí thở và âm tính với ma túy.