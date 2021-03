Hải Phòng: Khởi tố nghi phạm nhiều lần hiếp dâm cháu ruột đến có thai

Ngày 20.3, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố Đỗ Văn Lại (45 tuổi, ở xã Liên Am, H.Vĩnh Bảo) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, khiến nạn nhân có thai.

Trước đó, ngày 12.3, Công an H.Vĩnh Bảo nhận được tin trình báo của gia đình cháu Đ.T.T (14 tuổi, ở thôn Bích Động, xã Liên Am) về việc bị Đỗ Văn Lại nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục dẫn đến có thai.

Được biết, Đỗ Văn Lại chính là chú ruột của nạn nhân T. Hiện T. đang mang thai tuần thứ 14.

Tại Công an H.Vĩnh Bảo, Đỗ Văn Lại thừa nhận đã quan hệ tình dục với cháu T. 5 lần. Ngay lập tức, Đỗ Văn Lại bị tam giữ hình sự để Công an H.Vĩnh Bảo chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với người đàn ông này.