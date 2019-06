Hải Phòng phát hiện đầu mối cung cấp thiết bị gian lận thi cử

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 12.6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hải Phòng và Công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đã phát hiện trong nhà số 59/36/84 đường Dân Lập (phường Dư Hàng Kênh) do Đào Trung Thành (27 tuổi) thuê có nhiều thiết bị công nghệ cao , nghi được dùng để phục vụ việc gian lận thi cử.