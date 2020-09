Hải Phòng phát hiện vụ nhập lậu 1 triệu bao thuốc lá giả

Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc , bắt nhóm nghi phạm do Sùng A Chớ cầm đầu, giả danh làm công an, bộ đội biên phòng để lừa bán 41 phụ nữ sang Trung Quốc.