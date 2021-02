Hải Phòng: Quán karaoke bốc cháy ngùn ngụt, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Khoảng 10 giờ sáng 3.2, quán karaoke MJM (số 24 đường Trần Phú, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đã xảy ra cháy lớn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên rất nhanh và bao trùm cả quán. Khói đen từ đám cháy bốc cao cả chục mét. Đám cháy có nguy cơ lan rộng ra những nhà bên cạnh và kho hàng phía sau quán.

Nhận được tin báo cháy, Công an TP.Hải Phòng huy động khoảng 16 xe chữa cháy và 120 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an Q.Ngô Quyền, Công an Q.Hồng Bàng tham gia chữa cháy.

Khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét Ảnh L.T

Lực lượng chức năng đã phải cấm đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư giao với đường Điện Biên Phủ đến ngã ba giao với đường Trần Thánh Tông) để chữa cháy.

Đến 12 giờ ngày 3.2, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng rất nhiều tài sản bị thiêu rụi . Lực lượng chức năng vẫn đang phun nước làm mát ngăn lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân xảy ra cháy đang được điều tra làm rõ.

Với việc nhanh chóng dập tắt đám cháy, UBND TP.Hải Phòng đã thưởng nóng cho lực lượng PCCC 50 triệu đồng, Công an Q.Ngô Quyền 20 triệu đồng.