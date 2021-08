Hải Phòng thưởng tiền cho người dân tố giác vi phạm phòng chống dịch

Sáng 1.8, ông Lương Thế Quý, Phó chủ tịch UBND H.AN Dương (TP.Hải Phòng), cho biết đơn vị này đang làm quy trình để xử phạt Trung tâm tiếng Anh tại số nhà 52A/12 đường An Dương 1, thôn An Dương, xã An Đồng do bà Phạm Thị Thanh (trú tại xã An Đồng) làm chủ vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.