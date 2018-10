Hải Phòng tiếp nhận khu đất quốc phòng bị giang hồ lấn chiếm

Sáng 17.10, tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khu đất tại phường Thành Tô và Tràng Cát (quận Hải An, thành phố Hải Phòng) cho thành phố Hải Phòng quản lý.



Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đồng ý tiếp nhận nguyên trạng từ Bộ Quốc phòng khu đất rộng 142.047,5 m². Cùng với việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng bàn giao toàn bộ các công trình, vật kiến trúc do Tổng công ty 319 xây dựng trên khu đất cho UBND thành phố Hải Phòng quản lý.



Ngay sau khi ký kết bàn giao khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô và Tràng Cát (quận Hải An), Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo quy định của luật pháp, ổn định tình hình, tổ chức ngăn chặn hoạt động lấn chiếm đất công, xử lý và giải quyết các trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng trái phép

Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND quận Hải An thực hiện tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc tại khu đất theo đúng quy định pháp luật.

Ảnh Tiến Phước Hải Phòng tiếp nhận khu đất từ Bộ Quốc phòng

Thời gian vừa qua, khu đất quốc phòng vừa được bàn giao cho UBND thành phố Hải Phòng là điểm nóng về việc xây dựng lấn chiếm đất trái phép. Năm 2004, khi Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý thì một số cán bộ quân đội đã cấu kết với cán bộ địa phương, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng phân lô, bán nền trái phép.

Đến ngày 19.7.2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ quốc phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại khu đất trên.

Ngày 30.5.2018, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363; Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363; Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An; Nguyễn Phú Doanh, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng và Phạm Văn Bình (tức Bình Cá, ngụ quận Hải An, thành phố Hải Phòng). Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Đáng trú ý, qua công tác điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng nhận thấy tại khu đất 14,2 ha Đồng Xá, đặc biệt là khu 9,2 ha, một số đối tượng đang tổ chức san lấp xây dựng nhà, móng trái phép và tung tin đây là đất dự án sẽ làm được giấy tờ hợp pháp để lừa bán kiếm lời. Một số người dân ham rẻ nên đã mua đất và làm nhà ở tại đây.

Ngoài ra, mỗi khi có các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ tại khu đất trên, các đội tượng “cộm cán” lại lôi kéo, kích động, tụ tập đông người, trong đó có cả người già, trẻ em, đối tượng có tiền án, tiền sự nhằm cản trở, chống đối, đe dọa tấn công người thi hành công vụ và gây mất an ninh trật tự. Lãnh đạo phường Thành Tô thừa nhận có hiện tượng các băng nhóm giang hồ tranh giành lấn chiếm, xây nhà trái phép tại khu đất trên.

Sau khi báo chí phản ánh sự việc, ngày 3.10, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra, xác minh làm rõ.

Bộ Quốc phòng sau đó đã về làm việc với thành phố Hải Phòng và tiến tới việc bàn giao khu đất trên. Việc Bộ Quốc phòng chuyển giao khu đất trên cho UBND thành phố Hải Phòng là bước đi quan trọng để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại đây.