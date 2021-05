Hải Phòng: Trưởng Công an Q.Đồ Sơn xin nghỉ việc đi chữa bệnh

Chiều 17.5, Công an TP.Hải Phòng đã có thông báo, cho phép đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an Q.Đồ Sơn, được tạm nghỉ làm việc từ ngày 17.5 để chữa bệnh. Việc tạm nghỉ công tác này là theo nguyện vọng của đại tá Trần Tiến Quang.

Trong thời gian đại tá Quang nghỉ công tác, Công an Q.Đồ Sơn do thượng tá Nguyễn Xuân Đài, Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn, phụ trách.

Liên quan đến Công an Q.Đồ Sơn, như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian gần đây, công an quận này xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận. Theo đó, ngày 13.11.2020, cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp và Quản lý hành chính về trật tự xã hội của quận đã phát hiện tại quán karaoke Hải Sơn 86 (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn) có nhiều đối tượng đang có dấu hiệu phê, lắc ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 25/28 đối tượng dương tính với ma túy.

Tuy nhiên, chiều 13.11.2020, ông Trịnh Văn Khoa, khi đó là cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an Q.Đồ Sơn nhận lệnh của thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (38 tuổi, ở ngõ 205 Nguyễn Hữu Cầu, P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng), nguyên Đội phó Đội điều tra tổng hợp, phải dừng việc xét hỏi để các đối tượng gọi điện về nhà cho người thân. Đêm 13.11.2020, tất cả những người ở quán karaoke Hải Sơn 86 được thả về nhà.

Sau khoảng 20 ngày suy nghĩ, ông Trịnh Văn Khoa đã làm đơn tố cáo hành vi làm sai lệch hồ sơ của một số cán bộ Công an Q.Đồ Sơn trong vụ việc trên đến Viện KSND tối cao và Thanh tra Bộ Công an, đồng thời xin ra khỏi ngành.

Ngày 20.1, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã bắt giữ ông Nguyễn Hữu Cường để điều tra về hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Đến ngày 12.5, liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.Hải Phòng thông tin, ngày 11.5, tại trụ sở Công an Q.Đồ Sơn, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, và thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.