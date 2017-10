Nhận được tin báo của người dân, khoảng 23 giờ ngày 26.10, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang 2 phương tiện sà lan đang hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền (xã Đồng Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long).

Qua kiểm tra, sà lan mang số hiệu Btr-7673 có tải trọng 172 tấn do Nguyễn Thành Thưởng (24 tuổi, ngụ xã Tân Thanh Bình, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) điều khiển đã hút được 38 m3 cát . Sà lan mang số hiệu Btr-7671 có tải trọng 115 tấn do Nguyễn Văn Tiến Lên (28 tuổi, ngụ xã An Thới, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) điều khiển đã hút được 35 mcát.