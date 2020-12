Hai 'siêu trộm' liên tỉnh táo tợn sa lưới ở Huế

Ngày 9.12, Công TX.Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với hai "siêu trộm" là Quách Văn Chính và Dương Văn Quân (cùng 26 tuổi, trú tại: thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Quân (trái) và Chính cùng phương tiện gây án vừa bị bắt khẩn cấp Ảnh: ĐT

Chính và Quân là hai nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh mà cơ quan công an nhiều tỉnh, thành đang thụ lý, điều tra.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 4.12, cửa hàng Hoàng Mobile (129 Sóng Hồng, P.Phú Bài, TX.Hương Thủy) xảy ra vụ kẻ gian dùng kềm cộng lực cắt khóa, đột nhập vào cửa hàng lấy đi 11 chiếc điện thoại di động.

Tiếp đó, tại TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày 6.12 cũng xảy ra vụ việc với hành vi, đối tượng gây án tương tự.

Chính, người có 2 tiền án trộm cắp và đang là bị can trong một vụ án khác tiếp tục có hành vi gây án vừa sa lưới Ảnh: Đ.T

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8.12, Công an TX.Hương Thủy đã bắt giữ khẩn cấp Quân và Chính khi 2 nghi phạm đang trên ô tô Toyota Fortuner BS 79A - 115.40 chạy từ Đà Nẵng ra Huế.

Tại cơ quan công an, Quân, Chính khai nhận khuya 4.12, Quân đỗ ô tô bên đường để cảnh giới, còn Chính dùng kềm cộng lực phá khóa đột nhập gây ra vụ trộm ở tiệm Hoàng Mobile. Tiếp đó cả hai gây ra thêm vụ trộm ở TX.Kỳ Anh, lấy đi 42 điện thoại di động, 8 đồng hồ.

Cụ thể, từ khoảng tháng 3.2020 đến tháng 10.2020, Quân đã thuê 8 chiếc ô tô tại Hà Nội (3 xe Fortuner, 1 xe Tucson, 1 xe Elantra, 2 xe Cerato, 1 xe Mazda 3) rồi mang đi cầm cố tại tỉnh Hà Nam, tỉnh Hưng Yên được tổng cộng 1,45 tỉ đồng. Hiện số tiền này Quân khai đã tiêu hết.

Riêng Quách Văn Chính có 2 tiền án trộm căp tài sản, đang là bị can trong vụ trộm cắp tài sản do cơ quan CSĐT Công an H.Long Biên, TP.Hà Nội thụ lý

Công an thị xã Hương Thủy đã phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế truy thu được 37 điện thoại di động, 8 đồng hồ thông minh là tang vật của vụ trộm ở thị xã Hương Thủy và TX. Kỳ Anh.