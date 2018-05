Hai tàu hàng tông nhau trong sân ga, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 26.5, tàu chở hàng mang số hiệu 2469, do lái tàu Dương Trần Chí Hiếu (31 tuổi, ở tỉnh Bình Định) vận hành theo hướng Bắc - Nam, đang chuẩn bị vào ga Núi Thành (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành) thì bất ngờ tông nhau với tàu lửa mang số hiệu ASY 2, do Nguyễn Đình Sáng (34 tuổi, ở tỉnh Nghệ An) chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 4 toa tàu và hai đầu máy của 2 chiếc tàu chệch ra khỏi đường ranh, hơn 100 m; đường ray trong nhà ga Núi Thành bị hư hỏng nặng, hai lái tàu bị thương khá nặng.

Nhận được tin báo Công an H.Núi Thành đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin và tiến hành cứu hộ.

Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là hai đoàn tàu cùng chạy vào một ray phụ.

Đến 19 giờ cùng ngày (26.5) hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải tỏa. Vụ tai nạn khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt nhiều giờ.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn.