Hai trẻ em đuối nước thương tâm ở Đà Lạt

Cũng theo ông Lê Minh Huy, hai cháu thiệt mạng gồm: Nguyễn Ngọc An (5 tuổi) con của anh chị Nguyễn Văn Thi và Nguyễn Thị Hương (tạm trú đường Tô Hiệu, phường 7, Đà Lạt) và cháu Trần Hào Nam (2 tuổi) con của anh chị Trần Văn Đồng và Nguyễn Thị Ánh (ngụ khu Ruộng Nhỏ, tổ Đa Phú, P.7, Đà Lạt). An và Nam là anh em con dì.

Nguyên nhân, do cháu An được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 nên ngày 17.2 bố mẹ đi làm thuê đã cho cháu đi theo để chơi chung với các cháu nhỏ ở khu Ruộng Nhỏ. Tại đây, An và Nam rủ nhau đi chơi riêng.