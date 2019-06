Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp trong đêm, 2 người tử vong

Sáng 27.6, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1K (P.Linh Xuân), đường Lê Văn Chí (P.Linh Trung) xảy ra vào đêm 26 và rạng sáng 27. Hai vụ tai nạn làm 2 người tử vong. Công an Q.Thủ Đức đang trích xuất camera an ninh điều tra, làm rõ.