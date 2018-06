Hầm đường bộ Hải Vân ùn tắc nhiều giờ vì tai nạn liên hoàn

Theo Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng), lúc 13 giờ 30 phút ngày 18.6, xe tải BS 77L - 0937 do tài xế Nguyễn Trọng Đạt (19 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng bắc - nam. Đến Km số 6, xe 77L - 0937 bất ngờ va vào đuôi ô tô 4 chỗ mang BS 73A - 058.94 do tài xế Mai Xuân Hiền (38 tuổi, ngụ H.Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển.

Cú va chạm mạnh đã đẩy xe 73A - 058.94 lao vào đuôi xe đầu kéo BS 77C - 091.46 do tài xế Mai Hoài Ngôn (36 tuổi, ngụ H.Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Ảnh: Nguyễn Tú Tai nạn liên hoàn trong hầm đường bộ Hải Vân Vụ tai nạn liên hoàn khiến xe 73A - 058.94 bị hư hỏng nặng, đầu xe tải 77L - 0937 cũng thiệt hại, riêng xe 77C - 091.46 hỏng nhẹ phần đuôi.

Vụ tai nạn liên hoàn không xảy ra thương vong nhưng khiến hầm đường bộ Hải Vân bị ùn tắc, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn được xác định ban đầu là do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trong hầm và di chuyển không đúng tốc độ.

Hiện Công an Q.Liên Chiểu đã tiếp nhận giải quyết vụ việc.