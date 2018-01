Ngày 20.1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 30 người tham gia đá gà ăn tiền để điều tra về hành vi đánh bạc. Những người bị tạm giữ chủ yếu ngụ tại địa bàn các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và thành phố Hà Tĩnh.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, vào khoảng 11 giờ cùng ngày (20.1), Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều tổ, đột nhập vào vườn của gia đình ông Đậu Văn Lộc (44 tuổi, trú tại xóm 4, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên), bắt quả tang 30 người đang say sưa đánh bạc với hình thức đá gà ăn tiền.