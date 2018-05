Hàng loạt cơ sở kinh doanh hoạt động có tính chất khiêu dâm, UBND Q.1 nói gì?

Như Thanh Niên đã thông tin, từ 1.5 - 27.5, đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội Q.1, Công an Q.1, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM... tiến hành kiểm tra hơn 30 lượt đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Q.1: 92 Ký Con (P.Nguyễn Thái Bình) của Công ty TNHH nhà hàng Toàn Vượng Anh; 9A Tôn Thất Tùng (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty TNHH nhà hàng D.max; 106 - 108 Trần Quang Khải (P.Tân Định) của Công ty TNHH nhà hàng Long Thiên Long; Công ty TNHH nhà hàng Một Trăm Mười (P.Tân Định); 32 Nguyễn Văn Giai (P.Đa Kao) của Công ty TNHH nhà hàng Trúc Trúc Xinh; tầng 11 tòa nhà 99 Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Thành) của Công ty CP đầu tư và giải trí Kasho; 10A Trần Hưng Đạo (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty CP dịch vụ đầu tư Toàn Gia Phát; 148 Cống Quỳnh (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty TNHH CLB New DC; số 3 Trần Khắc Chân (P.Tân Định) của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Du Xuân; số 9 Nguyễn Trãi (P.Bến Thành) của Công ty TNHH Sunflower 9; và vụ mới nhất là xử lý nhà hàng Ann ở 83bis Trần Quang Khải, P.Tân Định vào khuya 26.5…

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực: nhà hàng, karaoke, hớt tóc, xoa bóp… với tổng tiền phạt hơn 280 triệu đồng... Các cơ sở kinh doanh dịch vụ này có hành vi vi phạm, như: dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nhà hàng; kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép; hoạt động quá giờ quy định...