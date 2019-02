Hàng ngàn tỉ đồng 'đốt' tại dự án gang thép Thái Nguyên

Chiều 17.2, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an đang vào cuộc quyết liệt, trong đó có sự tham gia chỉ đạo của Bộ Công an, nhằm khẩn trương điều tra làm rõ, sớm tìm ra thủ phạm vụ án gây chấn động trong những ngày qua.