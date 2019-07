Hàng trăm người dân đã về nhà sau nhiều ngày ‘công cốc xẻ núi’ tìm đá quý

Chiều 8.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, sau nhiều ngày tuyên truyền, vận động người dân rút khỏi khu vực đào đá quý trên đỉnh núi tại xã Liễu Đô (huyện Lục Yên), tới thời điểm hiện tại, mọi người đã trở về nhà.

Từ cuối tháng 6, sau khi xuất hiện tin đồn một người đào được đá quý to bằng ngón tay trên núi xã Liễu Đô và bán được 5 tỉ đồng, hàng trăm người dân địa phương kéo nhau tới khu vực được cho là tìm thấy đá quý để thử vận may, mong đổi đời.

Để đến được khu vực này, người dân phải đi xe máy và đi bộ hơn 2 tiếng. Trong đám đông người lên núi đào đá quý có cả học sinh, phụ nữ và người già.

Sau khi nắm bắt được tình hình, Công an huyện Lục Yên đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với gần 100 dân quân và công an các xã lập nhiều chốt vận động người dân rút khỏi khu vực khai thác đá quý, đồng thời, ngăn chặn người dân lén lút trở lại khai thác

Về thông tin có người dân địa phương đào được đá quý to bằng ngón tay và bán được 5 tỉ, Công an huyện Lục Yên khẳng định đó là tin đồn thất thiệt. Thông tin này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ trong thời gian qua, khiến nhiều người dân cả tin, gây mất an ninh trật tự.