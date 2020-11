Hành trình gây án của hung thủ nổ súng hoa cải ở trạm thu phí

Chiều qua, 25.11, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình , cho biết đối tượng Bùi Xuân Đại (33 tuổi), nghi phạm gây ra vụ nổ súng "hoa cải" tại trạm thu phí BOT Thanh Nê (H.Kiến Xương, Thái Bình) làm anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Kiến Xương) bị thương nặng tối 23.11, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sáng nay, 26.11, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã có thông tin chính thức về vụ việc này. Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã vận động người phạm tội ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều 25.11, Đại đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đầu thú, tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng và 2 viên đạn, bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, sau khi thực hiện một số thủ tục, cán bộ Đội trọng án thuộc phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình đã bàn giao đối tượng cho Công an H.Kiến Xương để điều tra theo thẩm quyền.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Bùi Xuân Đại bị lực lượng công an di lý về trụ sở Công an H.Kiến Xương để tiếp tục tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để tạm giam, phục vụ điều tra vụ việc.

Cũng theo nguồn tin trên, chiều 23.11, Đại và Bùi Trung Hải (34 tuổi, ngụ xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) cùng nhau phụ trách, điều hành xe khách 29 chỗ mang BS 17B - 001.43 (nhà xe Đức Thịnh chạy tuyến Tiền Hải - Thái Bình - Hà Nội và ngược lại).

Tại khu vực bến xe khách Giáp Bát (Hà Nội), Đại và Hải có xảy ra mâu thuẫn, gây gổ với lái và phụ xe khách mang BS 17F - 000.16 mang logo của nhà xe Phúc Cường chạy cùng tuyến.

Lái và phụ xe Phúc Cường BS 17F - 000.16 vì cay cú, bực tức đã gọi điện về nhờ một nhóm thanh niên tại khu vực TT.Thanh Nê, H.Kiến Xương, chặn xe Đức Thịnh BS 17B - 001.43 để đánh Đại và Hải.

Sau khi Đại và Hải trả xong khách ở khu vực H.Tiền Hải thì điều khiển xe trở về TP.Thái Bình, đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, xe di chuyển đến khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (km13 + 250, đường 39B thuộc địa phận xã Bình Minh, H.Kiến Xương), thì bị nhóm thanh niên bao gồm cả Bùi Huy Hoàng dùng xe ô tô con chặn đầu xe của Đại và Hải để "nói chuyện", trên tay cầm hung khí được cho là tuýp sắt.

Thấy mình và Hải bị quây, Đại liền rút súng "hoa cải", mở cửa xe và nã đạn. Bùi Huy Hoàng lùi lại không kịp nên đã hứng trọn loạt đạn, một số đối tượng khác nhanh chân hơn nên đã không bị thương.

Sau khi nổ súng, Đại và Hải tiếp tục lên xe di chuyển về hướng TP.Thái Bình, rời khỏi hiện trường. Hoàng được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Kiến Xương đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình tổ chức truy bắt các đối tượng, điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 23.11, lực lượng công an đã xác định được vị trí chiếc xe khách 29 chỗ mang BS 17B - 001.43 tại khu vực Thiên Trường Plaza (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình). Lúc này Đại đã rời khỏi xe, lẩn trốn, chỉ còn Hải trên xe. Công an H.Kiến Xương tiến hành đưa chiếc xe khách và Hải về trụ sở để phục vụ điều tra.

Ngày 24.11, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ việc kể trên.

Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Xương cũng đã tiến hành khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại (33 tuổi, ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người, quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự.

Biết không thể bỏ trốn, chiều 25.11, Bùi Xuân Đại đã ra cơ quan công an đầu thú, tự nguyện giao nộp tang vật gây án.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.