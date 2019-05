Hát dạo gây án mạng, đánh cả cán bộ đo tiếng ồn

tin liên quan 'Tuyên chiến' với karaoke dạo! Khuya 7.10.2018, La Văn Liêm và Trương Văn Sĩ (cùng 30 tuổi, ngụ Bạc Liêu) tổ chức nhậu và dùng loa “kẹo kéo” hát karaoke tại một phòng trọ ở Bình Dương. Bị tra tấn bởi âm thanh chát chúa lúc đêm khuya, thầy giáo Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, ngụ Quảng Bình, thuê ki ốt đối diện khu trọ của Liêm) qua nhắc nhở giảm bớt âm thanh thì dẫn đến mâu thuẫn.

Liêm và Sĩ đã dùng dao truy sát anh Phước đến khi nạn nhân gục ngã và tử vong trên đường tới bệnh viện. Cả Liêm và Sĩ bị bắt ngay sau đó để điều tra về hành vi “ giết người ”…

Gần đây nhất, khoảng 16 giờ 30 ngày 3.3.2019, Huỳnh Văn Thanh (40 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà cùng Võ Minh Huy (30 tuổi), Nguyễn Minh Luân (30 tuổi, cùng ngụ H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng); Hồ Phương Hòa (31 tuổi), Trần Đăng Khoa (30 tuổi, cùng ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre).

tin liên quan Đâm chết người cùng xóm trọ vì nhắc hát karaoke ồn ào mà nạn nhân phớt lờ Buổi nhậu có Dương Văn Lợi (41 tuổi, hàng xóm của Thanh) tham gia. Nhậu một lúc, Lợi bỏ về, những người còn tại tiếp tục nhậu và mang loa kẹo kéo ra hát karaoke. Tới khuya, Lợi mở ti vi xem, bị âm thanh karaoke át tiếng nên kêu nhóm nhậu xoay loa hướng khác thì xảy ra lời qua tiếng lại. Lợi đã dùng dao chém Luân và Huy khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu và Huy đã tử vong khi tới bệnh viện. Buổi nhậu có Dương Văn Lợi (41 tuổi, hàng xóm của Thanh) tham gia. Nhậu một lúc, Lợi bỏ về, những người còn tại tiếp tục nhậu và mang loa kẹo kéo ra hát karaoke. Tới khuya, Lợi mở ti vi xem, bị âm thanh karaoke át tiếng nên kêu nhóm nhậu xoay loa hướng khác thì xảy ra lời qua tiếng lại. Lợi đã dùng dao chém Luân và Huy khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu và Huy đã tử vong khi tới bệnh viện.

Khuya 16.2.2019, người dân nhà D chung cư C2 (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) bị một nhóm thanh niên “tra tấn” bằng màn karaoke đinh tai nhức óc trong lúc ăn nhậu. Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an P.Nại Hiên Đông đã cử lực lượng xuống xử lý. Khi thiếu úy Nguyễn Quốc Huy (cán bộ Công an P.Nại Hiên Đông) yêu cầu nhóm người này tắt loa để người dân xung quanh nghỉ ngơi thì cả nhóm không chịu và thách thức. Thiếu úy Huy đến tắt loa thì bị nhóm thanh niên dùng ghế đánh vào đầu, rồi xô ngã, đấm đá. Tổ tuần tra ra sức can ngăn cũng bị nhóm thanh niên ném ghế vào người. Chỉ đến khi có sự hỗ trợ của Cảnh sát 113 thì nhóm thanh niên mới giải tán.

Năm 2016, tỉnh Tiền Giang đã mạnh tay “tuyên chiến” với vấn nạn tiếng ồn khi ban hành quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, công cuộc dẹp loạn tiếng ồn vô cùng gian nan, thậm chí cán bộ đi làm nhiệm vụ còn bị hành hung. Cụ thể, trưa 7.3.2018, tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ công tác liên ngành của UBND xã Bình Nhì (H.Gò Công Tây, Tiền Giang) tới nhà ông Huỳnh Văn Ca để đo tiếng ồn thì bị các con của ông Ca dùng gạch tấn công, làm 3 cán bộ xã trọng thương.

Ông Lê Văn Dũng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Tiền Giang, cho biết khó khăn đối với cơ quan chức năng khi thực hiện nhiệm vụ này là rất lớn. Bởi những người hát karaoke thường đang nhậu hoặc đã nhậu say nên rất khó xử lý. Nhiều trường hợp bị xử phạt thì đối tượng lại đưa người vị thành niên ra đứng tên chủ dàn máy hoặc thậm chí ngành chức năng đến nơi nhưng chủ máy không hợp tác mà tắt máy rồi bỏ đi nơi khác.