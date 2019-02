Hé lộ manh mối vụ chấn động tạt a xít, cắt gân chân Việt kiều Canada

Ngày 16.2, Công an H.Bình Sơn cho biết đang khẩn trương truy tìm thủ phạm vụ án gây chấn động: tạt a xít rồi cắt gân chân anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi; Việt kiều Canada).

Về những manh mối ban đầu, Công an H.Bình Sơn đã thu thập dữ liệu từ một camera an ninh của một nhà dân ở xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn), ghi lại hình ảnh hai kẻ lạ mặt bịt kín khẩu trang sau khi tạt a xít đã dùng mã tấu chém vào vùng chân anh Võ Duy Nghiêm dẫn đến đứt gân chân.

Bước đầu, công an ghi nhận kẻ gây án chạy xe máy màu trắng, nói giọng các tỉnh phía bắc.

Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an H.Bình Sơn, cho biết: "Công an tỉnh Quảng Ngãi đang cùng Công an H.Bình Sơn mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ, ráo riết truy tìm thủ phạm. Chúng tôi cũng đã gửi mẫu đến cơ quan chức năng giám định chủng loại a xít mà thủ phạm sử dụng để gây án".

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Thanh, Trưởng Công an xã Bình Đông (H.Bình Sơn), cho biết trong suốt nhiều năm sống ở địa phương trước khi sang Canada định cư, anh Võ Duy Nghiêm không vi phạm pháp luật, không có xích mích người địa phương.