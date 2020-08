Hé lộ về vụ án thứ 3 liên quan đến Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ngày 20.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí , quy định tại Điều 219 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.