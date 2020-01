Hiện trường hàng trăm Cảnh sát cơ động vây bắt nghi can nổ súng tại Củ Chi khiến 4 người chết

Nghẹt thở: Cảnh sát vây bắt nghi phạm xả súng trong sới bạc ở Củ Chi Sau khi xác định được nghi can Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi) đang ẩn nấp ở cánh rừng cao su thuộc khu vực Trung An, H.Củ Chi, sáng 30.1, hàng trăm Cảnh sát cơ động với các phương tiện chuyên dụng, như: chó nghiệp vụ, xe bọc thép, khiên chống đạn... đã được điều đến hiện trường.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trong quá trình truy bắt Tuấn, nghi can này đã bắn nhiều phát đạn vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục Tuấn ra đầu thú. Tính đến 13 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được nơi nghi can ẩn nấp và tập trung lực lượng vào địa điểm này.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 29.1, tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi bất ngờ phát ra nhiều tiếng súng. Hậu quả, 5 người trúng đạn (4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương). Nghi phạm là Lê Quốc Tuấn; loại súng gây án là AK.

Thông tin ban đầu, chiều 29.1, Tuấn tham gia đánh bạc tại sòng bạc trên và thua hết tiền. Sau đó, phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi. Tuấn bỏ đi, một lúc sau đi xe máy tới, tay cầm khẩu súng AK và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tối 29.1, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra truy bắt hung thủ. Trước thông tin hung thủ mang hàm thượng úy hiện đang công tác tại Công an Q.11, Giám đốc Công an TP.HCM nói “đang xác minh và hiện vụ việc đang còn điều tra”.

Chùm ảnh PV, CTV gửi về từ hiện trường.