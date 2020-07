Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, 35 người bị thương

Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực ở tỉnh Kon Tum , sáng nay, 11.7, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.