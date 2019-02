'Hiệp sĩ' Bình Dương bắt tên trộm đầu năm

Trước đó, trưa 9.2, nhóm “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa (TX.Thuận An), do “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng, nhận được tin báo của ông Lê Hữu Lượng (41 tuổi) báo bị kẻ gian cạy cửa lấy trộm 2 xe máy để trong nhà.

Từ hình ảnh camera an ninh, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tổ chức truy tìm đến gần 17 giờ chiều 9.2, thì phát hiện 4 thanh niên tụ tập trong khu nghĩa địa ở P.An Thạnh (TX.Thuận An).

Khi nhóm “hiệp sĩ” xuất hiện thì nhóm thanh niên đã bỏ chạy. Các “hiệp sĩ” truy đuổi và bắt giữ được Đỗ Minh Quân bàn giao cho Công an P.An Thạnh xử lý.

Tại Công an P.An Thạnh, Quân khai nhận đã trộm 2 chiếc xe máy nhà ông Lượng và cùng với một số đối tượng khác (chưa xác định lai lịch) thực hiện 9 vụ trộm xe máy trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Sáng 10.2, Công an TX.Thuận An đã truy xét, thu hồi được 3 chiếc xe máy bị nhóm của Đỗ Minh Quân trộm cắp và truy bắt các nghi can liên quan.