'Hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng xuất viện

“Tình trạng sức khỏe “hiệp sĩ” tốt. Tuy nhiên, vết thương ở phổi cần thời gian tập vật lý trị liệu mới hồi phục hoàn toàn”, TS-BS Trạng cho hay. Mặc dù BV Nhân dân 115 đề nghị “hiệp sĩ” sang BV phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp để tiếp tục điều trị, tuy nhiên “hiệp sĩ” xin được về nhà nghỉ ngơi và sẽ đến BV gần nhà điều trị.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 13.5, nhóm hiệp sĩ ở Q.Tân Bình theo dõi, áp sát khống chế đối tượng bẻ khóa trộm xe SH của người dân trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) thì bị đối tượng rút dao đâm trọng thương 3 “hiệp sĩ” và 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi (Bình Định), Nguyễn Hoàng Nam (Đồng Nai) tử vong. Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba nghi can liên quan.

[VIDEO] "Hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng kể lại khoảnh khắc bị tấn công

Riêng “hiệp sĩ” Hoàng nhập viện tại BV Nhân dân 115 trong tình trạng vết thương đứt gãy sụn sườn 6-10, thủng cơ hoành, rách phổi, thủng màng ngoài tim, gan; dạ dày ruột thoát vị qua lỗ thủng cơ hoành lòi ra ngoài thành ngực. Bệnh viện đã báo động đỏ nội viện huy động nhân vật lực để cấp cứu bệnh nhân, phẫu thuật vá lổ thủng ở phổi, màng ngoài tim, đưa các tạng về ổ bụng và khâu cơ hoành và dẫn lưu dịch màng phổi ra ngoài. Bệnh nhân được truyền khoảng 1,5 lít máu.

“Hiệp sĩ” Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 22 tuổi) đang điều trị tại BV Thống Nhất, sức khỏe đã ổn định và sẽ xuất viện trong nay mai.