Hồ Hữu Nhân khai về chiếc thẻ dùng hù dọa bảo vệ siêu thị

Liên quan đến vụ việc Công an Q.7 khởi tố Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ Q.7), người tự xưng "Ban chỉ đạo Q.7" để điều tra, làm rõ hành vi "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" theo Điều 339 bộ luật Hình sự, ngày 2.9, Công an TP.HCM cho biết, tại CQĐT, bị can Nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.