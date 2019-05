Hòa Bình kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử

Quyết định này được công bố chiều 20.5 tại Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Theo đó, 26 đảng viên bị đưa vào diện xem xét kỷ luật.

Ông Trần Đăng Ninh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình, được giao làm trưởng đoàn Kiểm tra.

Thời gian kiểm tra theo quyết định là 30 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định. Sau khi kiểm tra, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định kỷ luật theo thẩm quyền hoặc giúp tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Tới nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 8 bị can là cán bộ, giáo viên của tỉnh này.