Hỏa hoạn bất thường khiến vợ chết cháy, chồng nguy kịch

Ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi, ngụ thôn 2, xã Cẩm Quang, H.Cẩm Xuyên) chết cháy, còn anh Trần Công Bằng (39 tuổi, chồng chị Thanh) nguy kịch do bỏng xăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 1.6, người dân ở thôn 2, xã Cẩm Quang phát hiện khói bốc nghi ngút tại căn nhà của vợ chồng anh Trần Công Bằng.

Khi một số người đến xem thì phát hiện anh Bằng cùng chị Thanh thoi thóp trong phòng ngủ. Người dân nhanh chóng đưa vợ chồng anh Bằng đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Do bị bỏng quá nặng nên chị Thanh tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khi xảy ra hỏa hoạn, 2 con trai của vợ chồng anh Bằng (con đầu 16 tuổi, con thứ 14 tuổi) đang chăn trâu ngoài đồng.

Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng công an H.Cẩm Xuyên, cho hay tại hiện trường cơ quan công an thu giữ được một phần can nhựa đựng xăng, nên xác định vụ hỏa hoạn không phải do chập điện mà nhiều khả năng có người gây ra.