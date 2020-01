Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà trong nội ô Bạc Liêu, nhiều người hốt hoảng

Khoảng 11 giờ ngày 12.1, người dân bất ngờ phát hiện hỏa hoạn dữ dội trong căn nhà khóa cửa , nằm trong hẻm 1, đường Cách Mạng, P.1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nên hô hoán, kêu gọi nhiều người cùng dập lửa.

Người dân đã phá cửa xông vào dập lửa, tuy nhiên do lửa bùng cháy ngày càng dữ dội và kèm theo nhiều tiếng nổ lớn nên người dân đã điện thoại cầu cứu lực lượng PCCC chuyên nghiệp của Công an tỉnh Bạc Liêu

Căn nhà bà Hiền cùng toàn bộ tài sản bị cháy rụi Ảnh: Trần Thanh Phong

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp cùng Công an thành phố Bạc Liêu, Công an P.1 đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong hẻm, lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy Ảnh: Trần Thanh Phong

Vụ cháy làm căn nhà, cùng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn, vụ cháy không gây thương vong về người tuy nhiên khiến người dân một phen hốt hoảng, bởi căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong khu dân cư đông đúc trong nội ô TP.Bạc Liêu.

Được biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là của bà Lê Thị Hiền (60 tuổi); lúc ngọn lửa bùng phát thì bà Hiền không có ở nhà. Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và tổng mức thiệt hại.