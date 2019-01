Hoa kiểng độc, lạ đọ dáng, khoe sắc

"Cụ" me, bà vú sữa...

Nổi bật trong chợ hoa xuân ở khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) mà ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn chính là cây me khủng được rao bán với giá 2 tỉ đồng. Ấn tượng đầu tiên là chiều cao phần thân chính tương đương chiều cao đường dây điện hạ thế. Anh Trần Thanh Phong (nhà vườn Thanh Hòa, Cai Lậy, Tiền Giang) chủ gốc me cho biết thân cây cao khoảng 8 m, bề hoành (chu vi) thân 4,8 m. Điều đặc biệt hấp dẫn khi ngắm nhìn gốc me này chính là vẻ ngoài già nua với nhiều lớp vỏ xếp lại nhăn nheo một cách tự nhiên trông rất thú vị. Ngắm nhìn, nhiều người liên tưởng tới các bức ảnh nghệ thuật chân dung của các cụ già 80 - 90 tuổi. Phần thân trên được phân tán cân đối, cành lá xanh tươi, dưới gốc cây lại có thêm mấy chồi non; những chi tiết thú vị đó cho thấy một sức sống mãnh liệt, lộc xuân mơn mởn.

Anh Phong thừa nhận không thể biết chính xác tuổi thọ của cây. Anh kể: Cách đây 3 năm tôi mua nó từ một chủ vườn ở Tây Ninh. Chủ cũ cũng đã mua và chăm sóc nó được hơn 5 năm. Theo kinh nghiệm của dân chơi cây cảnh ước đoán cây me này có tuổi thọ 200 - 300 năm. Cây có dáng trực - tượng trưng cho người quân tử, kết hợp với lớp vỏ bắt mắt. “Cái vẻ xù xì bề ngoài của nó là hoàn toàn tự nhiên. Có thể do điều kiện sống khắc nghiệt của vùng đất Tây Ninh tạo ra qua hàng trăm năm, cũng có thể do tác động của bom đạn chiến tranh tạo thành. Trong 3 năm qua, tôi đã bỏ công chăm sóc tạo tán lại để nó cân đối hài hòa như hiện nay. Cái chính là mình muốn giới thiệu nó, để nhiều người cùng thưởng thức và nếu được giá sẽ bán lại cho ai có duyên” - anh Phong cho biết.

Ấn tượng không kém chính là cây vú sữa trĩu quả cao khoảng 2 m, gốc to, cành lá sum suê và đặc biệt là rất nhiều quả… đang chín. Anh Nguyễn Khắc Huy, nhà vườn ở Bến Tre, cho biết: Cây vú sữa này khoảng 50 năm tuổi. Cách đây 5 năm, anh đưa vào chậu chăm sóc tạo tán cho cây vì thấy có dáng đẹp. “Để trồng cây ăn quả trong chậu mà cho ra trái sum suê như vậy là rất khó. Tôi phải mất 5 năm mới làm được như vậy. Lượng trái hiện tại đã giảm rất nhiều vì cây ra trái từ từ rồi chín dần nên phải hái ăn bớt rất nhiều rồi, giờ chỉ còn chưa tới 100 trái” - anh nói. Từng chùm vú sữa nặng trĩu, những trái thấp là đà mặt đất. Mỗi trái vú sữa đều được anh Huy bảo quản bằng cách bao gói cẩn thận trong túi xốp. Anh Huy mở bao chỉ cho chúng tôi xem những trái vú sữa chín màu hột gà trông rất hấp dẫn. “Nếu ai có nhu cầu mua, tôi sẵn sàng bán với giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên chăm sóc rất khó, nên muốn cây tiếp tục ra trái trong những mùa sau, khách chưng tết xong có thể gửi lại để tôi chăm sóc”, anh Huy giới thiệu.

Ảnh: P.Hậu Cây đào thất thốn gần 20 năm đã được anh Hy Kiên nhận khách đặt thuê với giá 35 triệu đồng

Bên cạnh cây vú sữa miền Nam, bưởi Diễn miền Bắc cũng thu hút rất đông sự quan tâm của khách hàng nhờ màu sắc vàng tươi bắt mắt. Tùy cỡ cây và lượng trái, mỗi cây bưởi Diễn có giá khoảng 30 - 40 triệu đồng. Nhiều người thích chưng các loại cây có nhiều quả vì nó tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở về tài lộc và con cháu cũng như thể hiện sự sung túc đủ đầy.

Kiểng hình heo, mai đỏ, củ cải đỏ

Xuân Kỷ Hợi nên các loại hoa kiểng tạo hình cũng không thể thiếu biểu tượng con heo. Một nhà vườn ở Bến Tre tạo hình kiểng tắc (quất) hình con heo loại cao khoảng 1 m có giá 3 triệu đồng/cặp, loại cao khoảng 1,8 m có giá 17 triệu đồng/cặp. Những năm gần đây, kiểng tạo hình từ cây tắc không còn phổ biến vì phần lớn thích cây dạng tự nhiên nên những chậu kiểng tắc này trở thành hàng hiếm trong dịp tết năm nay.

Cây vú sữa trĩu quả, chín mọng đẹp mắt

Những ngày qua, nhiều người hiếu kỳ kéo đến tham quan cây khế độc có hình đầu heo cũng được trưng bày ở chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Chủ nhân của cây khế này là ông Nguyễn Văn Mến (50 tuổi, quê Bến Tre), kể: Cây có nguồn gốc ở Trà Vinh, không biết tuổi đời chính xác nhưng từ khi mua về đến nay cũng đã được 20 năm. Vì thân cây và bộ rễ có hình dáng giống một con thú đang nằm nên ông quyết định tạo hình thêm cái đầu bằng mạt cưa sàng nhuyễn trộn với keo chống thấm nước. Năm ngoái ông tạo hình con chó, năm nay năm Kỷ Hợi nên chỉnh lại thành cái đầu một con heo. Ông dự định bán với giá 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông Mến còn một cây khế khác có hình dáng tương tự nhưng nhỏ hơn một chút cũng được rao bán với giá trăm triệu.

Cặp khế hình heo lạ mắt

Bên cạnh những loại cây kiểng giá khủng nêu trên, thị trường vẫn có những mặt hàng độc lạ với giá vừa phải, cụ thể như: mai đỏ, củ cải đỏ khắc chữ… Mai đỏ được giới thiệu nhập khẩu từ Đài Loan, có giá từ 400.000 - 450.000 đồng/chậu (cao khoảng 40 cm với chừng vài chục bông). Mai đỏ có thời gian kéo dài đến 60 ngày mới tàn. Những chậu mai đỏ khi mới khui thùng có màu hồng nhạt, sau khi tiếp xúc với ánh sáng một lúc chuyển sang đỏ thẫm trông rất lạ mắt.

Ngoài ra, nhiều nhà vườn cũng tạo ra các sản phẩm độc đáo bằng những loại nông sản rất bình thường như khắc chữ lên củ cải trắng vỏ hồng rồi đưa vào chậu. Loại chậu 1 củ có giá 250.000 đồng, loại 3 củ có giá 800.000 đồng.

Mai, đào, cúc… giá cao

Củ cải trắng vỏ hồng khắc chữ

Giống như nhiều năm gần đây, thời tiết không thuận lợi cho các loại hoa tết nên lượng hoa đẹp không nhiều. Theo khảo sát của chúng tôi, một cây mai cao khoảng 60 cm đến 1 m nụ nhiều và có thể nở đúng dịp tết có giá trung bình từ 5 - 10 triệu đồng/cây. Những cây mai được tạo dáng, cành lá sum suê có nụ nhiều có giá trung bình đến 40 - 60 triệu đồng. Khi chúng tôi than “giá này vậy là cao quá”, “ừ, thì tại nó đẹp, nụ nhiều”, người chủ vườn vui vẻ và tự tin trả lời.

Các chủ vườn cho biết, mấy năm rồi đều thất mùa, mai không được đẹp nên có cây nào ưng ý là giá cũng khá cao. Vì giá bán khá cao nên đối với những cây có giá trên trăm triệu đồng, các chủ vườn thường phải chấp nhận cho khách thuê chưng tết. Những loại đào từ miền Bắc đưa vào cũng có giá khá cao, trung bình từ 30 - 50 triệu đồng tùy gốc. Bên cạnh đó, các loại cúc cũng có giá tương đối cao. Một cặp (chậu) cúc đại đóa loại lớn cao quá đầu người có giá đến 6 triệu đồng; loại nhỏ hơn có giá từ 2 - 3 triệu/cặp. Dù giá khá cao nhưng trong những ngày này tại các chợ hoa vẫn tấp nập người mua kẻ bán.